Распив с друзьями вино, 14-летняя школьница упала с высоты 12-го этажа

Вчера вечером, 18 февраля 2017 года, во Всеволожском районе Санкт-Петербурга с высоты 12 этажа выпала школьница. На момент инцидента девушка была в состоянии алкогольного опьянения

Накануне вечером возле одного жилого многоэтажного дома поселка Павлово, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, была обнаружена школьница в бессознательном состоянии. Как оказалось, девочка упала с высоты, — сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Медикам, прибывшим на поступивший около 20:00 вызов, не удалось привести ребёнка в сознание. Позже она скончалась в больнице, как медицинские работники ни старались бороться за её жизнь. Согласно заключению специалистов, она скончалась, не приходя в сознание. На теле погибшей были зафиксированы многочисленные повреждения, характерные для падения с высоты.

Также в крови погибшей врачи обнаружили алкоголь. По предварительным данным, девушка выпила алкоголь в компании одноклассников в промежуток между школой и походом домой.

Что именно стало причиной трагедии, а также прочие обстоятельства смерти ребенка выясняют правоохранители. По данным органов опеки, ранее семья девочки всегда считалась благополучной.



Видео: Piter.TV