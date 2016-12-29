Прорыв трубы на Исполкомской ликвидировали

Накануне из-за коммунальной аварии на Исполкомской улице провалился асфальт

В пресс-службе петербургской "Теплосети" рассказали, что вчерашний прорыв трубы горячего водоснабжения на Исполкомкой улице ликвидирован к утру 12 января 2017 года.

«Обеспечение жителей горячей водой и отоплением осуществляется в штатном режиме», - уточнили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».

Напомним, накануне вечером 12 января, на Исполкомской улице произошла коммунальная авария. По данным "Теплосети", там лопнула труба с горячей водой диаметром в 250 мм.

ЧП случилось в непосредственной близости от Конной улицы, причем 10 соседних домов тут же почувствовали утечку тепла из своих батарей. Вскоре из-под асфальта повалил дым, а затем начал просачиваться кипяток. А уже к 17 часам кусок асфальта размером 1х3 метра провалился под землю. Коммунальщикам пришлось оцепить аварийный участок и ограничить движение по Исполкомской улице.

Видео: из архива