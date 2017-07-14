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Пропавшего в Выборге охранника нашли мертвым в сгоревшей машине

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Внутри сгоревшего автомобиля на обочине лесной дороги в Выборге 13 июля нашли тело пожилого мужчины.

Как сообщает "Фонтанка", внутри сгоревшего автомобиля в Выборге рядом с улицей Дальняя было найдено тело пожилого охранника.
Предположительно погиб 69-летний житель Выборга, который пропал 11 июля. Погибший работал охранником в ЧОП, в тот день он отправился на рыбалку.

В Следственном комитете рассказали, что в ходе осмотра тела не было выявлено воздействия огня.

Причины произошедшего устанавливаются.

Теги: новости спб , происшествия , пропавшего мужчину нашли мертвым в сгоревшем автомобиле
Категории: Новости СПб

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