Пропавшего в Выборге охранника нашли мертвым в сгоревшей машине

Внутри сгоревшего автомобиля на обочине лесной дороги в Выборге 13 июля нашли тело пожилого мужчины.

Как сообщает "Фонтанка", внутри сгоревшего автомобиля в Выборге рядом с улицей Дальняя было найдено тело пожилого охранника.

Предположительно погиб 69-летний житель Выборга, который пропал 11 июля. Погибший работал охранником в ЧОП, в тот день он отправился на рыбалку.



В Следственном комитете рассказали, что в ходе осмотра тела не было выявлено воздействия огня.



Причины произошедшего устанавливаются.