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Прокуратура наказала халатных садоводов за мусор в сквере Петергофа
Сегодня, 14:20
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TretyakovaS
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Прокуратура наказала халатных садоводов за мусор в сквере Петергофа

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Подведомственное Смольному садово-парковое предприятие, ухаживающее за зелёными зонами в Петродворцовом районе Петербурга, не заметило кучу мусора. Вмешалась прокуратура, что вылилось в выговор для невнимательных сотрудников.

По данным пресс-службы горпрокуратуры, в сквер между Ораниенбаумским шоссе и Собственным проспектом в Петергофе сотрудники прокуратуры пришли в апреле после жалобы местных жителей. Как показал осмотр,твердыми бытовыми отходами, полиэтиленом и металлическими банками были засыпаны 10 квадратных метров открытого грунта.

По данным надзорного органа, чистоту зелёной зоны контролирует садово-парковое предприятие «Флора», которое нарушило возложенные законом обязанности. На сайте самой компании сказано, что на обслуживании «Флоры» находится 1060,09 га зелени в границах Петродворцового района Северной столицы.

Благоустройством, озеленением, а также уборкой предприятие занимается по заказу комитета по благоустройству Смольного.
В представлении на имя директора садово-паркового предприятия прокуратура потребовала убрать мусор и наказать виновных. К середине мая от мусора избавились и дисциплинарно наказали двух сотрудников предприятия.

Как сообщает "Фонтанка", "Флора" разглядела свалку только под растаявшим снегом, но в настоящий момент все убрано. Источником мусора назвали соседнее кафе и добавили, что уже высказали претензии соседу-грязнуле и тот, в свою очередь, обещал поставить мусорные баки.

Фото: https://vk.com/jizn_v_petrodvorce

Теги: петергоф , сады петергофа
Категории: Новости СПб

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