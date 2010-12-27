Прокуратура наказала халатных садоводов за мусор в сквере Петергофа

Подведомственное Смольному садово-парковое предприятие, ухаживающее за зелёными зонами в Петродворцовом районе Петербурга, не заметило кучу мусора. Вмешалась прокуратура, что вылилось в выговор для невнимательных сотрудников.

По данным пресс-службы горпрокуратуры, в сквер между Ораниенбаумским шоссе и Собственным проспектом в Петергофе сотрудники прокуратуры пришли в апреле после жалобы местных жителей. Как показал осмотр,твердыми бытовыми отходами, полиэтиленом и металлическими банками были засыпаны 10 квадратных метров открытого грунта.



По данным надзорного органа, чистоту зелёной зоны контролирует садово-парковое предприятие «Флора», которое нарушило возложенные законом обязанности. На сайте самой компании сказано, что на обслуживании «Флоры» находится 1060,09 га зелени в границах Петродворцового района Северной столицы.



Благоустройством, озеленением, а также уборкой предприятие занимается по заказу комитета по благоустройству Смольного.

В представлении на имя директора садово-паркового предприятия прокуратура потребовала убрать мусор и наказать виновных. К середине мая от мусора избавились и дисциплинарно наказали двух сотрудников предприятия.



Как сообщает "Фонтанка", "Флора" разглядела свалку только под растаявшим снегом, но в настоящий момент все убрано. Источником мусора назвали соседнее кафе и добавили, что уже высказали претензии соседу-грязнуле и тот, в свою очередь, обещал поставить мусорные баки.

Фото: https://vk.com/jizn_v_petrodvorce