Шокирующее видео из Калуги: местные гимнасты показали трюки у алтаря

В храме Рождества Пресвятой Богородицы несколько человек устроили настоящее шоу: акробатические этюды и танцы. Так в Калужской области отмечали Пасхальные праздники. Однако РПЦ и прокуратура подобные действия не оценили.

Несколько дней назад в сети появилась любопытная запись: в одном из соборов Калужской области местные жители устроили настоящее шоу с гимнастическими этюдами и танцами у алтаря. Предположительно, инцидент произошел 22 апреля в Перемышле в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Шокированные происходящим прихожане запечатлели необычное представление на видео. За две недели ролик посмотрели уже 5, 6 тысяч человек.

По всей видимости, выступление в честь Пасхальных праздников планировалось провести около храма, однако из-за плохой погоды пришлось перенести "шоу" в собор.

В настоящее время данным происшествием заинтересовалась прокуратура. Кроме того, РПЦ уже осудила такое деяние. По словам представителя церкви, храм – это, в первую очередь, место для общения с Богом, передает Life.

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Видео: facebook, Василий Бурандасов