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В Кемеровской области спасли из горящего дома 15 человек
Сегодня, 16:29
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Sheker
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В Кемеровской области спасли из горящего дома 15 человек

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В Прокопьевске спасателям удалось спасти 15 человек во время пожара

 Сегодня ночью в Прокопьевске произошел пожар в подвале дома №23 по ул. Транспортной. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурному в 4:27. Когда спасатели прибыли на место происшествия, увидели, что подъезд четырехэтажного дома сильно задымлен.

Как передает «Прокопьевск.ру», часть жителей подъезда самостоятельно покинули дом, другим помешал густой и едкий дым. Спасателям удалось вынести из горящего дома 15 человек и всех домашних животных. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц, проникших в подвал.

 

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Категории: Новости России Лента новостей

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