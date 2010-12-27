В Кемеровской области спасли из горящего дома 15 человек

В Прокопьевске спасателям удалось спасти 15 человек во время пожара

Сегодня ночью в Прокопьевске произошел пожар в подвале дома №23 по ул. Транспортной. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурному в 4:27. Когда спасатели прибыли на место происшествия, увидели, что подъезд четырехэтажного дома сильно задымлен.

Как передает «Прокопьевск.ру», часть жителей подъезда самостоятельно покинули дом, другим помешал густой и едкий дым. Спасателям удалось вынести из горящего дома 15 человек и всех домашних животных. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц, проникших в подвал.