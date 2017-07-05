Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 13:16
0
TretyakovaS
245
Код вставки плеера

Появилось видео с места тройного ДТП в Пензе

0
 
 

В соцсетях появилось видео последствий тройного ДТП в Пензе на перекрестке улиц Куйбышева-Чкалова.

В соцсетях появилось видео, как в Пензе столкнулись три автомобиля на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова.

ДТП с участием автомобилей Volkswagen, Toyota и Huyndai произошло 4 июля. Первая иномарка в результате аварии перевернулась на бок.

О пострадавших нет информации.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=98voo2IlXCo

Теги: авария в пензе , дтп пенза , новости пенза , новости россииъ
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Загрузка...
5