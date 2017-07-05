Появилось видео с места тройного ДТП в Пензе

В соцсетях появилось видео последствий тройного ДТП в Пензе на перекрестке улиц Куйбышева-Чкалова.

В соцсетях появилось видео, как в Пензе столкнулись три автомобиля на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова.



ДТП с участием автомобилей Volkswagen, Toyota и Huyndai произошло 4 июля. Первая иномарка в результате аварии перевернулась на бок.



О пострадавших нет информации.



Видео: https://www.youtube.com/watch?v=98voo2IlXCo