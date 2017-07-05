В соцсетях появилось видео, как в Пензе столкнулись три автомобиля на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова.
ДТП с участием автомобилей Volkswagen, Toyota и Huyndai произошло 4 июля. Первая иномарка в результате аварии перевернулась на бок.
О пострадавших нет информации.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=98voo2IlXCo
Сегодня, 13:16
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Появилось видео с места тройного ДТП в Пензе
В соцсетях появилось видео последствий тройного ДТП в Пензе на перекрестке улиц Куйбышева-Чкалова.
В соцсетях появилось видео, как в Пензе столкнулись три автомобиля на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова.