Появилось видео момента взрыва в Измире

Видео с камер наблюдения взрыва у здания суда.

5 января в турецком городе Измире, у здания суда прогремел мощный взрыв. Менее десяти человек получили ранения. Местные СМИ сообщают, что это был заминированный автомобиль. Так же после взрыва была перестрелка. Двое мужчин были убиты сотрудниками полиции. Со стороны полиции, так же был убит человек. В настоящий момент полиция ведёт поиски третьего нападавшего.

