В Грузии в ДТП с микроавтобусом и турецким грузовиком погибли 5 человек

В ночь на пятницу 30 октября недалеко от грузинского города Гори в ДТП погибли 5 человек.
Авария произошла на 77-м км центральной автотрассы Тбилиси - Сенаки - Леселидзе, сообщает "Интерфакс". На автодороге столкнулись грузовик "ДАФ" с турецкими номерами и микроавтобус с пассажирами.
На месте ДТП от полученных травм скончались 5 человек. Еще 11 человек с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Фото: pixabay
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