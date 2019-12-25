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В Грузии в ДТП с микроавтобусом и турецким грузовиком погибли 5 человек
Сегодня, 10:38
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MShaffter

В Грузии в ДТП с микроавтобусом и турецким грузовиком погибли 5 человек

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Еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

В ночь на пятницу 30 октября недалеко от грузинского города Гори в ДТП погибли 5 человек.

Авария произошла на 77-м км центральной автотрассы Тбилиси - Сенаки - Леселидзе, сообщает "Интерфакс". На автодороге столкнулись грузовик "ДАФ" с турецкими номерами и микроавтобус с пассажирами.

На месте ДТП от полученных травм скончались 5 человек. Еще 11 человек с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Фото: pixabay

Теги: дтп с автобусом, новости грузии, новости турции, смертельная авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости,

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