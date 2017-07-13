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Появилось видео горящего автобуса с пассажирами в Красноярске

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В салоне автобуса было 28 человек, водитель и контролер

 Сегодня утром, 13 июля, в Красноярске загорелся городской автобус, следовавший по 94 маршруту.

В районе дома №61 на улице Пограничников в автобусе началось задымление, а затем и открытый огонь. Подоспевшие спасатели потушили пожар, но автобус выгорел полностью. В салоне автобуса на момент начала пожара находилось 28 пассажиров, водитель и контролер. Все они успели покинуть автобус, до прибытия спасательных служб.

По предварительным данным, огонь возник из-за неисправности электропроводки.

Видео и фото: ВК, Жесть Красноярска

Теги: видео , горит автобус , жесть , красноярск , новости регионов
Категории: Происшествия Новости России Лента новостей

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