После подписания контракта с Ивановичем "Зенит" отпустит Ломбертса

В этом уверен спортивный эксперт Антон Ванюшов.

Эксперты считают, что Бранислав Иванович из "Челси" сможет полностью заменить Николаса Ломбертса в составе "Зенита". Если петербургский клуб купит звезду сербского футбола, то сразу же спокойно сможет отпустить своего легионера-ветерана. Тем более, что сам Нико несколько раз заявлял, что не прочь попробовать себя в новом клубе. Это мнение в телефонном разговоре с порталом Piter.TV высказал спортивный журналист Антон Ванюшов.

Трансфер Ивановича открывает наконец-то возможность для спокойного ухода Ломбертса. Бельгиец уже в каждом своем интервью просит продать его в любой другой европейский клуб. Он уже устал в Петербурге, да и хочет играть поближе к дому. Теперь такая возможность наконец-то появится, - заявил главный редактор sportexpert.tv.

Ранее мы писали - Эксперт: Иванович, конечно, староват, но подходит "Зениту".