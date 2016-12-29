Эксперт: Иванович, конечно, староват, но подходит "Зениту"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович в ближайшее время может перейти в "Зенит". Эксперт Антон Ванюшов считает игрока "идеальным вариантом" усиления "Зенита".

Футбольный эксперт Антон Ванюшов прокомментировал новость о переходе Бранислава Ивановича в "Зенит". Напомним, что сразу несколько авторитетных источников сообщили, что трансфер 32-летнего серба из "Челси" готов практически на 100%. Так, Daily Mail пишет, что уже известна зарплата звезды мирового футбола: в Петербурге она составит 5 миллионов евро в год.

Трансфер Ивановича в "Зенит" - это положительный момент для Петербурга. Команда искала себе "ведущего защитника" на замену Гараю, и это один из лучших вариантов. Да, это игрок не первой свежести, это Second Hand, но для РФПЛ Иванович подойдет идеально. Да и в Лиге Европы он тоже усилит клуб. Обратим внимание и на то, что Иванович уже играл в России, так что ему не нужна будет особая адаптация. Сербское происхождение Бранислава намного лучше, чем, если бы "Зенит" купил игрока из Латинской Америки, - заявил главный редактор портала sportexpert.tv.

Ранее мы писали, что источник сообщил, что Халк может вернуться в "Зенит" до 2018 года.