После гуляний на "Алых парусах" с улиц Петербурга вывезли 645 кубов мусора

Всего за два часа, с трех до пяти утра, дворникам удалось забить мусором десятки самосвалов.

В Петербурге минувшей ночью отмечался праздник выпускников "Алые паруса". Дворники убирали город не только после гуляний, но и во время праздника. На Дворцовой, на Марсовом поле и в Александровском саду дежурили 220 сотрудников, однако самая плодотворная работа была проведена уже под утро 24 июня, с трех до пяти утра.

По информации комитета по благоустройству, в общей сложности улицы Северной столицы убирали 110 поливомоечных машин, самосвалов и погрузчиков. Отмечается, что в этом году праздник прошел скромнее, а выпускники вели себя культурнее. За ночь с улиц Петербурга вывезли 645 кубов мусора, когда в прошлом году его было больше 700 кубов.

Фото: sutki78.ru