Горячее видео из Тюмени: полуголые девушки возглавили первомайское шествие

Чирлидерши в коротких юбках возмутили местных жителей. Девушки в откровенных нарядах практически оголились на первомайской демонстрации.

Сегодня, 3 мая, в интернете появилась любопытная запись: молодые девушки в мини-юбках возглавили первомайское шествие. Инцидент произошел в Тобольске. За несколько часов ролик посмотрели более 10 тысяч человек. Однако видео также собрало и сотни гневных комментариев.

Местные жители не понимают, по какой причине колонну первого мая возглавили полуобнаженные чирлидерши. Кто-то саркастично замечает, что трудящийся народ находится на заслуженном месте. А кто-то уверен, что пожилым людям, которые участвуют в подобных шествиях, наблюдать за голыми попами не шибко приятно.

В свою очередь, по словам пресс-службы администрации Тобольска, власти города понятия не имеют, каким образом молодые девушки оказались во главе колонны, поскольку они не занимались ее формированием. Совет профсоюзов, которые координировал шествие, также отрицает свою причастность к данному инциденту, передает Ura.ru.



Видео: вконтакте, Марат Кармышаков