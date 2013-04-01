Полтавченко перенес световое шоу в Петербурге из-за траура‍

После крушения Ту-154 в Черном море в России объявлен национальный траур

В связи с трагедией, произошедшей накануне в Сочи (крушение лайнера Минобороны с 92 людьми на борту), в России объявлен национальный траур. По всей стране отменяются развлекательные мероприятия, телеканалы переверстывают сетку вещания. В том числе и петербургский губернатор Георгий Полтавченко объявил, что в Петербурге будет отменен ряд увеселительных мероприятий, в частности – светового шоу.

«Я прошу жителей Петербурга по возможности не проводить в этот день предновогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия, а теле- и радиокомпании воздержаться от показа увеселительных и предновогодних программ», - заявил градоначальник.

Запланированное на вечер 26 декабря световое шоу на Дворцовой площади будет отменено. Об этом объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Напомним, крушение пассажирского самолета Минобороны в небе над Черным морем произошло около 5.27 утра по московскому времени. Вылетевший ночью с Чкаловского подмосковного аэродрома Ту-154 с 92 пассажирами и членами экипажа на борту сел для дозаправки в Сочи. Самолет взлетел в 5.20 и через семь минут, при наборе высоты, пропал с радаров.

Спустя короткое время спасатели начали поисковую операцию в акватории Черного моря. Обломки самолета Ту-154, принадлежащего российскому военному ведомству, личные вещи и тела пассажиров разбросало на очень широкой площади: масляное пятно, которое стало ориентиром для спасателей, было найдено в 6-8 километрах от берега, там же начали находить тела погибших; а некоторые личные вещи спасатели обнаружили в 14 километрах от берега.

Видео: instagram