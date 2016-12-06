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Полтавченко отказался штрафовать синоптиков

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Губернатор Петербурга заявил, что синоптикам нельзя верить на сто процентов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко считает, что Гидрометеоцентру нельзя верить на 100 процентов, а значит и наказывать за неточности в прогнозе штормов нельзя, тем более, что это не прописано ни в каком законодательном акте. 

«В законодательстве напрямую не предусмотрена ответственность за неточные прогнозы стихийных бедствий… предусмотрена лишь ответственность должностных лиц в случае проявления халатности, – сообщил губернатор. – Ни в одной стране мира не удалось достигнуть стопроцентной оправдываемости прогнозов и, к сожалению, вряд ли удастся достичь в ближайшее время». 

Напомним, после московского урагана 29 мая 2017 года в Москве глава МЧС Владимир Пучков предложил выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды. По его мнению, штрафы повысят эффективность сферы и повлияют на ответственность конкретных должностных лиц. 

В Петербурге с подобной инициативой запрос к губернатору направил депутат от "Единой России" Алексей Цивилев. 

Видео: архив

Теги: петербург , полтавченко , прогноз погода , прогноз погоды , синоптики , штрафы синоптикам
Категории: Новости СПб

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