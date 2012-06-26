В Стрельне возобновились поиски пропавшего в воскресенье мальчика

Спасатели и волонтеры ищут 10-летнего ребенка вторые сутки. В поисках участвуют около 150 спасателей, в том числе водолазы, которые обследовали дно Орловского пруда, где пропавшего видели последний раз.

Спасатели возобновили поиски 10-летнего мальчика. пропавшего в Стрельне в воскресенье, 29 января. Обследование территории вокруг Орловского пруда ведется уже второй день. На месте работают коло 150 человек. Территорию Орловского парка обследуют при помощи беспилотников. Водолазы уже обследовали дно пруда. Так как мальчика видели последний раз коло водоема, спасатели предположили самое худшее.

Следователи проводят проверку по факту пропажи ребенка. Устанавливаются подробности инцидента.

Ранее мы сообщали, что поиски пропавшего в Стрельне мальчика приостановили до утра. О пропаже мальчика стало известно накануне утром. Поиски начались в 11 утра в понедельник. Родные ребенка рассказали, что мальчик ушел гулять в воскресенье утром. С тех пор его не видели. На улицу мальчик ушел в черной болоньевой куртке, вязаной шапке, спортивных штанах с полосками и красных резиновых сапогах.