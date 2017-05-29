Подростки разгромили полицейскую машину на фестивале красок в Челябинске.

Появилось видео, как несовершеннолетние участники мероприятия атакуют автомобиль и оскорбляют полицейских.

27 мая, в Челябинске, где на одной из городских улиц под открытым небом проходил фестиваль красок, подростки учинили беспорядки. По непонятным причинам юнцам не понравилось присутствие полицейских. Толпа подростков, которые к тому моменту уже успели разрисовать друг друга краской, с криком "Мусора прессуют!" атаковала автомобиль. Ребята под свист закидали красками машину полицейских. При этом самые наглые зачинщики нападения пинали авто и выкрикивали в адрес стражей правопорядка нецензурные оскорбления.