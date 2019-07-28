В конце августа в Петербурге пройдут фестивали красок и мыльных пузырей

При необходимости перчатки и маски можно получить на входе.

В 20-х числах августа в Петербурге пройдут два фестиваля: Всероссийский фестиваль красок и Фестиваль мыльных пузырей. Провести их стало возможных после снятия запрета на проведение массовых мероприятий на улице.

Фестиваль мыльных пузырей подготовил программу для горожан в виде мыльно-воздушного шоу, аниматоров и аквагрима. Мероприятие для всей семьи пройдет в парке им. Бабушкина 22 и 23 августа и начнется в 13:00.

На фестивале красок развлекать посетителей будет диджей, также запланированы различные конкурсы. Он стартует в 17:00 в парке им. Бабушкина и будет идти три дня — 21, 22 и 23 августа.

Оба фестиваля пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, перчатки и маски гостям выдадут при входе.

Фото: предоставлено организаторами