Тысячи мыльных пузырей вновь украсят небо над парком имени Бабушкина.

На сцене летнего фестиваля гостям покажут волшебное шоу с огромными мыльными пузырями, наполненными огнем и дымом. Также посетителей всех возрастов пригласят поучаствовать в интересных мастер-классах и присоединиться к конкурсам. А для тех, кто проголодался, на территории парка откроют специальную зону фудкорта со множеством вкусных блюд.

Когда: 28 июля в 12:00

Адрес: парк им. Бабушкина (проспект Обуховской Обороны, 149)

Возрастное ограничение: 0+

Цена: 200 рублей

Фото: Фестиваль мыльных пузырей / ВКонтакте