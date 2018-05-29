На сцене летнего фестиваля гостям покажут волшебное шоу с огромными мыльными пузырями, наполненными огнем и дымом. Также посетителей всех возрастов пригласят поучаствовать в интересных мастер-классах и присоединиться к конкурсам. А для тех, кто проголодался, на территории парка откроют специальную зону фудкорта со множеством вкусных блюд.
Когда: 27 июля в 12:00
Адрес: парк им. Бабушкина (проспект Обуховской Обороны, 149)
Возрастное ограничение: 0+
Цена: 200 рублей
Фото: Фестиваль мыльных пузырей / ВКонтакте
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