Подполковнику ГУСБ продлили домашний арест до 8 августа

Санкт-Петербургский суд сообщает, что 7 июня Следственный комитет попросил оставить Виталия Федосова в изоляции. Такая просьба связана с продолжением расследования уголовного дела по статье 159 УК "Мошенничество".
Известно, что подполковник ГУСБ обвенен в хищении 105 тыс. рублей с помощью фальшивых отчетов агентуры, которой и "предназначались" деньги в качестве гонорара.
В Горсуде подчеркнули, что арест прожден до 8 авугуста.
Виталий Федосов служил оперуполномоченным в отделе "Запад" ГУСБ МВД. Его задержали и арестовали в феврале месяце. А апреле 2017 года по просьбе Следственного комитета отпущен под домашний арест.