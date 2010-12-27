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Новости Лента новостей
Подполковнику ГУСБ продлили домашний арест до 8 августа
Сегодня, 12:13
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Shdaria
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Подполковнику ГУСБ продлили домашний арест до 8 августа

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Петербургский суд оставил Федосова в изоляции до 8 августа.

 Санкт-Петербургский суд сообщает, что 7 июня Следственный комитет попросил оставить Виталия Федосова в изоляции. Такая просьба связана с продолжением расследования уголовного дела по статье 159 УК "Мошенничество". 

Известно, что подполковник ГУСБ обвенен в хищении 105 тыс. рублей с помощью фальшивых отчетов агентуры, которой и "предназначались" деньги в качестве гонорара.

В Горсуде подчеркнули, что арест прожден до 8 авугуста. 

Виталий Федосов служил оперуполномоченным в отделе "Запад" ГУСБ МВД. Его задержали и арестовали в феврале месяце. А апреле 2017 года по просьбе Следственного комитета отпущен под домашний арест.

Теги: мошенничество спб , петербург , федосов арестован до 8 августа
Категории: Новости СПб Лента новостей

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