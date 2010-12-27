Подполковнику ГУСБ продлили домашний арест до 8 августа

Петербургский суд оставил Федосова в изоляции до 8 августа.

Санкт-Петербургский суд сообщает, что 7 июня Следственный комитет попросил оставить Виталия Федосова в изоляции. Такая просьба связана с продолжением расследования уголовного дела по статье 159 УК "Мошенничество".

Известно, что подполковник ГУСБ обвенен в хищении 105 тыс. рублей с помощью фальшивых отчетов агентуры, которой и "предназначались" деньги в качестве гонорара.

В Горсуде подчеркнули, что арест прожден до 8 авугуста.

Виталий Федосов служил оперуполномоченным в отделе "Запад" ГУСБ МВД. Его задержали и арестовали в феврале месяце. А апреле 2017 года по просьбе Следственного комитета отпущен под домашний арест.