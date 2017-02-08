Под Брянском отец застрелил свою 4х летнюю малышку

Отец при чистке охотничьего ружья по неосторожности выпустил дробовой заряд в дочурку, которая играла поблизости

Трагедия случилось сегодня днем, 8 февраля, в одном из сел Севского района Брянской области.

38-летний мужчина при чистке своего охотничьего ружья, не убедившись в отсутствии патронов, нажал по неосторожности спусковой крючок. Произошел выстрел. Дробовой заряд по роковой случайности попал в 4-летнюю дочку, которая играла рядышком с отцом.

Девочку с огнестрельным ранением срочно госпитализировали в больницу, но, к сожалению, малышку спасти не удалось. Ребенок от полученных ранений скончался в медицинском учреждении.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Брянской области в отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"В настоящее время выполняются необходимые следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего", - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Брянской области.

Расследование этого уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV