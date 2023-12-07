Сообщается о двух погибших и четырех пострадавших.

В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе. Об этом сообщили в администрации города.

Инцидент произошел утром 7 декабря в гимназии №5 Бежицкого района. По предварительной информации, школьница пронесла в здание оружие и открыла стрельбу. Сообщается о двух погибших и четырех пострадавших. Одной из погибших могла быть сама восьмиклассница.

Полиция оцепила здание гимназии. Ученики в сопровождении взрослых отправлены домой. Также сообщается, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим.

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Видео: Telegram / SHOT