Суд арестовал мужчину, убившего бабушку на западе Москвы

Суд арестовал 34-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве бабушки на западе Москвы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Инцидент произошел 3 декабря в доме на Площади Победы. В ходе ссоры с 79-летней пожилой женщиной мужчина нанес ей удар молотком по голове. Бабушка скончалась на месте. Свою вину задержанный признал. По его словам, причиной ссоры стала просьба сходить в магазин.
Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.
Ранее мы сообщали, что обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске арестовали на два месяца.
Видео: Прокуратура Москвы
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