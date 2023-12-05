Суд арестовал мужчину, убившего бабушку на западе Москвы

Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Суд арестовал 34-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве бабушки на западе Москвы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Инцидент произошел 3 декабря в доме на Площади Победы. В ходе ссоры с 79-летней пожилой женщиной мужчина нанес ей удар молотком по голове. Бабушка скончалась на месте. Свою вину задержанный признал. По его словам, причиной ссоры стала просьба сходить в магазин.

Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске арестовали на два месяца.

Видео: Прокуратура Москвы