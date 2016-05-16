Стрельба в брянской школе: подробности

Утром 7 декабря в гимназии №5 Бежицкого района Брянска прогремела стрельба. По предварительной информации, огонь открыла восьмиклассница. Девочка смогла пронести в школу дробовик. В результате трагедии есть погибшие и пострадавшие, сама стрелявшая покончила с собой. Подробности о происшествии – в материале Piter.TV.

Что произошло

В четверг, 7 декабря, ученица восьмого гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу из дробовика по сверстникам. Школьница смогла пронести оружие в учебное заведение.

По данным регионального УМВД, сообщение о происшествии поступило в 9:15. В результате два человека погибли, ещё четверо пострадали. Изначально администрация Брянска подтвердила эту информацию, но затем удалила сообщение. Позже в пресс-службе МВД уточнили, что в ходе трагедии пострадали пять человек, одна из раненых одноклассниц стрелявшей девочки скончалась, а сама она покончила с собой.

РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщают, что дробовик, который использовала девочка, может принадлежать её отцу. Фотографию оружия разместил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн у себя в Telegram-канале.

Фото: Telegram / Александр Хинштейн

Последствия трагедии

Брянские власти сообщают об эвакуации учеников. Здание гимназии оцеплено силовиками и полицейскими. По данным Telegram-канала Shot, после трагедии педагогии родители пытались успокоить учеников, у некоторых детей на фоне произошедшего случилась истерика.

На месте ведут работу оперативные специальные службы. Школьников отправили по домам в сопровождении взрослых, все занятия отменены.

Фото: Telegram / Подслушано Брянск

Реакция властей

После трагедии в Брянске контроль оказания медицинской помощи пострадавшим взял на себя Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По данным пресс-службы Минздрава, на месте работают бригады скорой помощи. Кроме того, для пострадавших организуют телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.

Telegram-каналы пишут о задержании 53-летнего отца стрелявшей. Его допрашивают силовики, чтобы выяснить, как у его дочери оказалось ружьё. Известно, что вчера у задержанного был день рождения, чем могла воспользоваться школьница.

Фото: Telegram / SHOT

Причины

По данным правоохранителей, в качестве приоритетной причины, по которой школьница жестоко расправилась с другими детьми, стал конфликт с одноклассниками. Девочка считалась странной, плохо ладила со сверстниками и не вела аккаунты в соцсетях. Установлено, что она начала стрелять прямо на уроке, как только вошла в класс.

Другие учащиеся гимназии рассказали телеканалу "360", что построили баррикаду у дверей класса, услышав звуки стрельбы. Также многие видели сотрудников МЧС и скорой из окна.

Фото: Telegram / SHOT

Главное фото: Piter.TV