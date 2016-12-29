Под Барнаулом в страшном ДТП двух автобусов пассажиры вылетали через лобовое стекло

На федеральной трассе Р - 256 произошла жуткая авария с участием двух пассажирских автобусов и двух легковых автомобилей. Есть погибшие и раненые

Сегодня вечером, 4 января, в 20.15 минут по местному времени на федеральной трассе З - 256 на границе Косихинского и Первoмайского районов в районе поселка Украинский произошла жуткая массовая авария.

По словам очевидцев, дорожные условия очень тяжелые, на дорогах голoледица. Из-за аварии скопилась многокилометровая пробка в обоих направлениях. По предварительной информации два человека погибли и много людей получили травмы различной тяжести. Очевидцы происшествия помогали вытащить людей из автобусов и оказывали первую помощь. В сообществе Барнаул22 в ВКонтакте очевидцы пишут, что несколько человек из-за столкновения вылетели через лобовое стекло автобуса на дорогу.

На ликвидации последствий аварии, по сообщениям ГУ МЧС по Алтайскому краю, было направлено 99 человек и 29 единицы спецтехники, в том числе от МЧС РФ привлекалось 39 человека личного состава и 8 единиц техники.

Точное количество пострадавших на данный момент не называется. На месте аварии продолжают работать специалисты.

Видео: архив Piter.TV

Фото: ВК/Barnaul22