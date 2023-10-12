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В Алтайском крае полиция пресекла гаражное производство жителем Бийска контрафактного алкоголя

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В МВД рассказали о расследовании в отношении гражданина из Бийска.

На территории Алтайского края при проведении профилактической операции сотрудники российские правоохранительные органы выявили факт подпольного производства алкогольной продукции 59-летним местным жителем. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ГУ МВД по региону. По предварительной информации от следствия, подозреваемый организовал мини-цех в одном из гаражных кооперативов. Там мужчина самостоятельно изготавливал спиртосодержащую жидкость, после чего разливал её в стеклянные бутылки. На таре были наклеены этикетки от известных брендов.

При осмотре помещения полицейские обнаружили и изъяли более 2,3 тысячи литров спирта, 100 бутылок по 0,5 литра с готовым алкоголем, ёмкость для смешивания, фильтрации и розлива, а также пустые стеклянные тары и крышки.

пресс-служба МВД РФ

Дополнительно экземпляры подготовленного к сбыту горячительного оказались оклеены акцизными марками с признаками подделки. Теперь вся изъятая продукция направлена на исследование.

Полицией Выборгского района Петербурга задержан стрелок из окон.

Фото и видео: МВД России

Теги: алкоголь, алтай, алтайский край, бийск, контрафакт, мвд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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