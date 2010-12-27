Почти 600 пар поддельных кроссовок арестовали в магазине на Обуховской Обороны

Правоохранительные органы Северной столицы нашли в магазине Невского района контрафактный товар. Там торговали поддельными кроссовками.

Во вторник, 25 апреля, бойцы Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД наведалисьс проверкой в торговый центр в доме 120 на проспекте Обуховской Обороны. В двух магазинах там нашли подозрительные кроссовки. На них были пришиты значки известных спортивных брендов, вот только привезли их не с их официальных заводов.

Чтобы обезопасить покупателей от приобретения сомнительного товара, полицейские изъяли весь сомнительный товар и отправили на склад временного хранения. Всего отобрали 570 пар. Спортивные ботинки ждет экспертиза, которая вынесет им приговор.

А вот предприниматели, приторговывающие поддельными кроссовками, уже получили свое наказание. они стали фигурантами административного дела о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Специалисты ведут расследование.