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kalbas90
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По улицам города Лебедянь Липецкой области текут реки сока

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Из разрушенного склада PepsiCo текут различные соки.

 Сегодня утром рухнул склад готовой продукции компании PepsiCo, на улице Матросова в Лебядине около 10:00. В результате аварии пострадали два человека. Рабочие застряли на опоре обрушившейся конструкции. Сейчас ведется операция по их спасению. По улицам города разлились тонны сока. Из-за того, что сок стекает в реку Дон для определения возможного ущерба, причиненного водному объекту, в Лебедянь выехал Липецкий природоохранный прокурор, специалисты контролирующих органов в сфере природопользования.

 
 
Теги: coca cola , pepsico , лебедянь , липецк
Категории: Лента новостей Происшествия

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