Полиция проводит обыск и изымает документы в интернате военных ветеранов в Петербурге

Экономическая полиция пришла с обыском в интернат военных ветеранов в Курортном районе. Мероприятия связаны с делом о хищении бюджетных средств при ремонте социальных объектов.

Утром в четверг, 25 мая, экономическая полиция пришла с обысками в Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная Звезда", который расположен в поселке Смолячково Курортного района. Правоохранителей интересовали документы, связанные с ремонтом в заведении. За эти работы было уплачено 84 миллиона рублей. Вот только, по версии следствия, ремонт прошел только на бумагах.

Обыск один из многих, которые проводят в рамках дела бизнесмена и помощника депутата ЗакСа Ходоска Павла Крючкова. Его подозревают в хищении бюджетных средств при ремонте социальных учреждений. Ему приписывают миллионные кражи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Ранее полиция обыскивала психоневрологический интернат № 6 на Приморском шоссе. Также документы изымали в офисе компании на Садовой и в квартире Крючкова.

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