Женщина-бухгалтер из Петербурга присвоила 5 миллионов отпускных своих коллег

В Петербурге хитрая дама-бухгалтер крупной транспортной компании оформляла на себя отпускные за "неотгулянные" дни своих коллег.

В Петербурге сотрудницы транспортного предприятия не хватало своей честной зарплаты для "полной жизни". Тогда женщина разработала хитрую мошенническую схему, которая позволила преступнице за один только 2016 год заработать 5 миллионов рублей. Как пишет "Фонтанка", дамочка оформляла на себя отпускные сотрудников, которые по факту не ходили в отпуск. Бухгалтер открыла для этого специальную банковскую карту, куда и стекались десятки отпускных премий. Впрочем, вскоре контролирующие органы заметили нелогичность подобных поступлений, и заявились с проверкой на место работы мошенницы.

В итоге худшие опасения транспортной полиции подтвердились. Проверка выявила несколько расчетных листов с фиктивными данными, а "получатели отпускных" признались, что никогда не видели этих денег. На данный момент женщина-бухгалтер уволена и находится под следствием. Ей грозит тюрьма сроком на 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей. По уточненным данным, мошенница служила в компании, связанной с водным транспортом.