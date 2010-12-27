Угонщики оставили петербурженку без машины через пару часов после ее покупки

Жительница Северной столицы осталась без автомобиля спустя пару часов после его покупки. Renault Sandero пропал вечером в воскресенье.

Петербургские угонщики лишили горожанку автомобиля спустя всего несколько часов после его покупки. 32-летняя петербурженка написала заявление в правоохранительные органы об угоне машины.

Renault Sandero пропал в период между 19.20 и 19.40 воскресенья, 21 мая. Пострадавшая также рассказала одну огорчающую деталь. Оказалось, что иномарку она купила в тот же день у другой жительницы Северной столицы. Скорее всего, пострадавшая даже не успела до конца оформить все документы на машину.

Женщина стала не единственной жертвой угонщиков в воскресенье. Ранее Piter.tv сообщал, что на Большом Сампсониевском угонщики отстреливались, уходя от полиции. Полиция наткнулась на угнанную Mazda в одном из дворов на проспекте. Преступники начали удирать от служителей закона. Иномарку вернули владельцу, а найденную машину воров отправили на штрафстоянку.