На Большом Сампсониевском угонщики отстреливались, уходя от полиции

Преступникам, угнавшим "Мазду", удалось скрыться; сейчас их ищут

Днем в воскресенье, 21 мая 2017 года, на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге произошло ЧП: там после угона автомобиля двое преступников, уходя от полицейской погони, отстреливались от правоохранителей.

Как сообщается, во дворе одного из домов полицейские обнаружили угнанный автомобиль марки Mazda. При попытке задержать предполагаемых угонщиков сотрудники полиции столкнулись с ожесточенным сопротивлением; угонщики скрылись на Hyundai Solaris. При этом в спешке воры устроили ДТП со стоявшей на дороге машиной. При этом они отстреливались от преследователей в погонах.

Кроме того, стало известно, что позднее «Хёндэ», на котором скрылись угонщики, обнаружили у дома 20 по улице Александра Матросова. Преступники скрылись. Иномарка была отправлена на штрафстоянку. «Мазда» же была передана владельцу.

Видео: архив