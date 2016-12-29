Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 21:07
0
Nutshell
387
Код вставки плеера

Петербуржец выехал на бой с рождественскими морозами в кабриолете

0
 
 

Сегодня, 7 января 2017 года на просторах видеохостинга YouTube появилось видео одного из жителей Петербурга, который увидел отчаянного автомобилиста

Как ни крути, а жить красиво не запретишь! Вот и владелец кабриолета разрешил себе погулять на широкую ногу и показать, какой он бесстрашный и горячий парень. Автор видео даже в самом названии выразил свой шок, подчеркнув: "Рождество, на улице - 22 градуса".

К сожалению, на видео точно не видно, кто именно находится за рулём и куда направляется любитель дорогих авто, но ясно одно: внимание автомобилист привлёк сегодня на год вперёд. Оно и хорошо, а то ведь неизвестно, сколько с такой любовью к эпатажу придётся пролежать на больничной койке, вылечивая, как минимум, простуду.

Видео:  YouTube, Артур Коротенко

Теги: кабриолет , морозы , петербург , рождественские морозы , рождество
Категории: Новости СПб Смешное Видео Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Смотрите также

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5