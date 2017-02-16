Пьяный петербуржец избил женщину-медика "скорой"

В Северной столице местный житель напал на врача, прибывшего оказать помощь его пьяному другу. Он ударил женщину по голове.

Накануне вечером, 15 февраля, на помощь перепившему спиртных напитков мужчине выехала бригада медиков. Сотрудники скорой направились в Невский район на улицу Ткачей в общежитие. Об этом пишет Петербургский дневник, ссылаясь на СК по региону.

Как выяснилось, компания местных жителей употребляла в большом количестве алкоголь. Одному из мужчин стало плохо. Прибывшие на место происшествия врачи хотели помочь пострадавшему, однако его пьяный 38-летний друг накинулся на женщину-фельдшера с кулаками. Он ударил медика по голове. Женщина получила серьезные повреждения. Ее осмотрели коллеги, диагностировали травму головы и отправили на амбулаторное лечение.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают делали нападения, опрашивают очевидцев происшествия. Подозреваемого уже задержали. В ближайшем будущем будет решен вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее мы сообщали, что скорая не приехала к умирающей женщине под Владимиром.