Пьяный петербуржец избил женщину-медика "скорой"

Накануне вечером, 15 февраля, на помощь перепившему спиртных напитков мужчине выехала бригада медиков. Сотрудники скорой направились в Невский район на улицу Ткачей в общежитие. Об этом пишет Петербургский дневник, ссылаясь на СК по региону.
Как выяснилось, компания местных жителей употребляла в большом количестве алкоголь. Одному из мужчин стало плохо. Прибывшие на место происшествия врачи хотели помочь пострадавшему, однако его пьяный 38-летний друг накинулся на женщину-фельдшера с кулаками. Он ударил медика по голове. Женщина получила серьезные повреждения. Ее осмотрели коллеги, диагностировали травму головы и отправили на амбулаторное лечение.
В данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают делали нападения, опрашивают очевидцев происшествия. Подозреваемого уже задержали. В ближайшем будущем будет решен вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.
Ранее мы сообщали, что скорая не приехала к умирающей женщине под Владимиром.