Скорая не приехала к умирающей женщине под Владимиром

Местная жительница замерзла насмерть из-за халатности сотрудников больницы, которые отказались приехать на вызов. Возбуждено уголовное дело.

В канун праздника, 31 декабря 2016 года, 41-летняя жительница Кольчугино погибла от переохлаждения, дожидаясь кареты скорой помощи, которая отказалась приехать на вызов. Инцидент произошел на улице Поселок. Об этом пишет Петербургский дневник, со ссылкой на СК РФ.

Как стало известно, женщину без верхней одежды обнаружила прохожая. Это было около половины девятого вечера. Она вызвала спасательные службы. Однако диспетчер ей ответила, что свободных машин нет. Местная жительница стала упорно доказывать, что пострадавшую еще можно спасти, она пытается разговаривать, и, что не мешало бы скорой поторопиться, поскольку на улице стоит мороз. Женщина оставила потерпевшую дожидаться медиков, а сама ушла в магазин. Около 21:00, возвращаясь домой, она заметила, что дама продолжает лежать на снегу без одежды.Тогда прохожая попросила соседа о помощи. Они вместе занесли умирающую в подъезд дома, где она скончалась от переохлаждения в 22 часа 27минут.

Выяснилось, что на самом деле, в больнице дежурили несколько бригад. Диспетчер могла направить медиков на помощь. Однако по какой причине врачи не приехали на помощь, предстоит выяснить правоохранителям. Также установлено, что погибшая злоупотребляла алкоголем и жила в соседнем подъезде.