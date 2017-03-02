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Петербуржец надул банки на 3 миллиона рублей
Сегодня, 14:32
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Ustsova
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Петербуржец надул банки на 3 миллиона рублей

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Житель Северной столицы изготавливал фальшивые документы, по которым получал кредиты в банках. Полученные средства он не возвращал.

Недавно стало известно, что суд Московского района приговорил петербуржца за мошенничество к 5 годам лишения свободы условно. Об этом пишет Петербургский дневник.

Как выяснилось, хитрец вводил в заблуждение сотрудников банка. По фальшивым документам он выудил из финансовых организаций порядка 2 миллионов рублей.

Несколько лет назад мужчина состоял в преступной группировке, которая занималась мошенничеством. Злоумышленники незаконно получали кредиты, после чего забирали денежные средства безвозвратно. Виновный по своим каналам получал данные людей и компаний, затем изготавливал фальшивые документы, после чего оформлял по ним потребительский кредит. Подсудимый также пытался вместе с подельниками приобрести два автомобиля стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Впрочем, заполучить заветные машины им так и не удалось.

Когда преступление было раскрыто, подозреваемый признал свою вину и активно сотрудничал со следствие, поэтому его приговорили к условному заключению с испытательным сроком на 4 года.

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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