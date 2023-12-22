ЛДПР возмущены высокими процентными ставками по потребительским кредитам

Не осталось в современном мире человека, который бы не сталкивался с кредитом. И зачастую человек оказывается в "долговой яме", начинается непрерывное выплачивание долгов. К этому еще добавляются угрозы от "черных" коллекторов.

"Деньги ваши – будут наши"

Беда пришла в семью Скворцовых в пандемию. Глава семьи Николай потерял работу. Жена дома в декрете с дочкой. Девочек надо кормить, одевать. Вот тогда Николай от безысходности и отправился в микрокредитную контору: другого выхода не видел.

По данным Центробанка за первую половину 2023 года граждане страны набрали кредитов на сумму свыше 6 трл рублей. Статистика говорит, что это на 20% больше, чем годом раньше. А объем микрозаймов, которые можно оформить прямо в торговой точке, вырос на 46%. И уже в июле этих "быстрых денег" люди взяли еще на 10% больше, чем в июне. Эта кабала человека засасывает, и выйти из такой ситуации становится невозможным вовсе. ЛДПР еще со времен Владимира Жириновского берегла граждан страны от нечестных на руку дельцов.

Микрофинансовые организации пользуются сложным положением граждан, в том числе даже тех, кто уже закредитован. Люди вынуждены оказываться в кабальных условиях. Необходимо немедленное государственное регулирование данной сферы с целью пресечения откровенной наживы на бедах граждан, — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В своем телеграм-канале политик отметил, что совместно с депутатами партии разработал законопроект, ограничивающий процентные ставки потребительских кредитов физлиц, и направил его в Правительство.

Согласно действующему законодательству, максимальная процентная ставка микрофинансовых организаций сейчас достигает 0,8% в день и 292% годовых. ЛДПР предлагает сократить эти значения: установить 0,3% в день и 109,5% годовых. Вместе с тем предлагается скорректировать сумму, после неуплаты которой к заемщику больше не могут применяться неустойки и штрафы. Такие меры могут реально спасти тысячи людей от долговой ямы.

"Куй железо, не отходя от кассы!"

Уже месяц Ирина Скворцова провожает дочку в школу. Семья давно перестала спокойно открывать дверь и не отвечает на незнакомые номера телефонов. Жена Николая ходит с заплаканными глазами, дочке ночью снятся кошмары. Причина в угрозах "черных" коллекторов, которым контакты семьи Скворцовых продала микрофинансовая контора за долг Николая. К стрессу от невозможности платить в срок и вовремя, к чему порядочный гражданин привык с детства, добавились страх и паника. Это если не принимать угрозы коллекторов всерьез…

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, 9 млн граждан не справляются с кредитными обязательствами, при этом 25% имеют два и более просроченных кредита. Ключевое слово здесь "профессиональные" коллекторские агентства. А еще есть тьма "черных" контор. Которые не брезгуют никакими методами, вплоть до угрозы убийства и причинения вреда здоровью.

То, что положение дел в России с коллекторами нужно менять, Владимир Жириновский говорил еще в 2016 году! Девять лет назад ЛДПР уже потребовала принять новый законопроект, который бы жестко регламентировал действия этой службы.

А мы предлагали запретить эту службу, бесполезно ее переделывать и воспитывать. Но Госдума приняла другой вариант закона, поэтому коллекторы продолжают издеваться над нашим народом. Я бы хотел, чтобы коллекторы пришли к тем депутатам, которые голосовали за другой вариант закона, а не за наш. Тогда бы они почувствовали, что их вина есть в этом, – подчеркивал Владимир Вольфович.

ЛДПР вновь призывает добиться адекватного решения по коллекторскому беспределу.

Мы считаем, что все-таки необходимо полностью запретить коллекторскую деятельность на территории Российской Федерации. И так как коллекторская деятельность вообще напрямую связана с микрофинансовыми организациями, а ЛДПР выступает за полный их запрет, соответственно, если мы два таких закона примем, то фактически решим проблему раз и навсегда, – отмечает депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Сергей Леонов.

Депутат поделился с журналистами после заседания Госдумы, что еще в 2014 году ЛДПР вносила законопроект о запрете коллекторской деятельности. Но, к сожалению, в 2015 году этот законопроект был отклонен думским большинством.

В качестве эпилога

Николай Скворцов обратился за помощью к депутатам от ЛДПР и побывал в общественной приемной партии. Разумеется, семью Скворцовых не бросили в беде. Теперь с надеждой и верой в будущее смотрят многие семьи, оказавшиеся в схожей со Скворцовыми ситуации.

Фото: unsplash