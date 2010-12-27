Петербургские мосты запоют песнями Василия Соловьева-Седого

В Петербурге В ночь с 30 июня на 1 июля на берегах Невы начнется неделя музыки Василия Соловьева-Седого.

В Петербурге в ночь с 30 июня на 1 июля стартует неделя музыки Василия Соловьева-Седого в рамках проекта "Поющие мосты".

Для жителей и гостей Северной столицы до 7 июля в момент разведения мостов будет звучать музыка из произведений всеми известного композитора.

Василий Павлович Соловьев-Седой родился 25 апреля 1907 года. Он написал саундтреки к более чем 30 советским кинофильмам.

Награды и премии:

Сталинская премия второй степени (1943) — за песни «Вечер на рейде», «Песня мщения», «Играй, мой баян…»

Сталинская премия второй степени (1947) — за песни «Пора в путь-дорогу…», «Давно мы дома не были…», «Едет парень на телеге…», «Стали ночи светлыми…»

Ленинская премия (1959) — за песни «В путь», «Вёрсты», «Если бы парни всей земли», «Марш нахимовцев», «Подмосковные вечера»

заслуженный деятель искусств РСФСР (1956)

народный артист РСФСР (1957)

народный артист СССР (1967)

Герой Социалистического Труда (1975)

три ордена Ленина (1957, 1971, 1975)

орден Красной Звезды (12.11.1945)

медали