В Петербурге появились "футбольные" автобусы

В Петербурге начали курсировать автобусы с символикой Кубка конфедераций - 2017.

В Санкт-Петербурге появились автобусы с символикой Кубка конфедераций - 2017. Раскрас с футбольной тематикой можно увидеть на маршруте № 39Э. Он следует по маршруту "Московская" - "Пулково".

"Пассажировтранс" сообщает, владельцы билетов на матч и паспортов болельщиков будут иметь возможность проехать на автобусе бесплатно. Льготы будут действовать в течение всего дня проведения матча и дополнительно еще четыре часа после его окончания.

Также, в предприятии отметили, во время проведения турнира трассу автобусов №39 продлят до Московского вокзала. Таким образом гости смогут в более комфортных условиях добраться до центра Санкт-Петербурга. Новый график движения будет известен позже.

Фото: официальный сайт "Пассажировтранс"