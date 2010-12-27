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В Петербурге появились "футбольные" автобусы
Сегодня, 18:54
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Shdaria
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В Петербурге появились "футбольные" автобусы

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В Петербурге начали курсировать автобусы с символикой Кубка конфедераций - 2017.

 В Санкт-Петербурге появились автобусы с символикой Кубка конфедераций - 2017. Раскрас с футбольной тематикой можно увидеть на маршруте № 39Э. Он следует по маршруту "Московская" - "Пулково". 

"Пассажировтранс" сообщает, владельцы билетов на матч и паспортов болельщиков будут иметь возможность проехать на автобусе бесплатно. Льготы будут действовать в течение всего дня проведения матча и дополнительно еще четыре часа после его окончания.

Также, в предприятии отметили, во время проведения турнира трассу автобусов №39 продлят до Московского вокзала. Таким образом гости смогут в более комфортных условиях добраться до центра Санкт-Петербурга. Новый график движения будет известен позже. 

Фото: официальный сайт "Пассажировтранс"

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Теги: автобусы с футбольной тематикой , кубок конфедераций 2017 , новости спб , пассажировтранс , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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