В Петербурге для пассажиров сократили время ожидания транспорта

Петербургский "Пассажировтранс" добавит восемь новых автобусов и сократит время ожидания транспорта.

В пресс-службе ГУП "Пассажировтранс" сообщили, что с начала нового года улучшат качество обслуживания, а также сократят время ожидания транспорта.

Так, с сегодняшнего дня, 9 января 2018 года интервал движения автобусов № 190 (Звездная улица – микрорайон Шушары, Вишерская улица) в затрудненные утренние часы уменьшился до 12 минут.

А с 10 января 2018 года интервал движения автобусов № 186 (Звездная улица – город Пушкин, Красносельское шоссе) также утром сократится до 16 минут.

Также со вторника увеличено количество автобусов на маршрутах № 178 (проспект Культуры – АС "Пискаревка"), № 184 (улица Шаврова – Шуваловский проспект) и № 115А (проспект Александровской Фермы – поселок Металлострой).