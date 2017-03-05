Петербургская школьница сбежала к бойфренду в Махачкалу

Шестнадцатилетнюю школьницу разыскивают родители – уроженцы Узбекистана

В Петербурге встревоженный отец шестнадцатилетней девушки обратился в полицию с рассказом о том, что его дочка сбежала из Северной столицы за две с лишним тысячи километров – в Махачкалу.

Как рассказал 41-летний уроженец Узбекистана, третьего марта утром его дочь-старшеклассница ушла из дома, причем не взяла с собой паспорт. Добираться она, по всей вероятности, собиралась на перекладных.

В ходе проверки полицейские выяснили, что в тот же день, третьего марта 2017 года. около 22 часов школьница села в автобус до Москвы. 4 марта в 17:30 у рынка «Садовод» она села на междугородний автобус до Махачкалы, следующий через Калмыкию. Ее ждут сегодня на автовокзале в Элисте, куда автобус прибывает в 16 часов.

По предварительным данным, поехала девочка в Махачкалу, к молодому мужчине по имени Абдула, с которым познакомилась по Сети.

Видео: instagram, архив