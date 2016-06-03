Петербуржцы сделали первые селфи с «Парящими зонтиками»

В Соляном переулке состоялось официальное открытие яркой аллеи.

Сегодня, 10 июня, в Северной столице прошло открытие «Аллеи парящих зонтиков». Почетное право перерезать красную ленточку досталось знаменитому артисту Андрею Урганту.

Те, кто не успел попасть на официальное открытие, могут не расстраиваться, ведь сегодня состоится открытие музыкального фестиваля . С 16:00 до 20:00 разные группы, которые исполняют инди-музыку, будут играть для прохожих в Соляном переулке.

Фестиваль будет проходить каждые выходные на протяжении пяти недель. Стиль исполняемой музыки каждую неделю будет меняться. Всего за время «Аллеи парящих зонтиков» с 10 июня по 9 июля выступит более 40 коллективов. Помимо этого будут показаны спектакли, пройдут мастер-классы и флешмобы.

Фестиваль «Аллея парящих зонтиков» впервые прошел в Петербурге в 2015 году. С тех пор мероприятие стало традиционным для города.