Папа Римский подарил президенту Италии русскую икону

Папа Франциск подарил Маттарелле русскую икону

Папа Римский Франциск презентовал президенту Италии Серджо Маттарелле русскую икону. Неизвестный мастер рубежа 17-18 веков изобразил на ней апостолов Петра и Павла. В свою очередь итальянский лидер Серджо Маттарелла преподнес понтифику изысканную серебряную застежку для ризы.

Встреча Папы Римского и Серджо Маттареллы состоялась в Квиринальском дворце утром 10 июня. По окончанию официальной части встречи лидеры продолжили беседу в президентском кабинете.

На встрече присутствовали глава итальянского правительства Паоло Джентилони, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролина, председатель Палаты депутатов итальянского парламента Лаура Болдрини, глава Сената Пьетро Грассо и другие видные политики.

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Instagram: franciscus