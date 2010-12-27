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Папа Римский подарил президенту Италии русскую икону
Сегодня, 21:21
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Sheker
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Папа Римский подарил президенту Италии русскую икону

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Папа Франциск подарил Маттарелле русскую икону

 Папа Римский Франциск презентовал президенту Италии Серджо Маттарелле русскую икону. Неизвестный мастер рубежа 17-18 веков изобразил на ней апостолов Петра и Павла. В свою очередь итальянский лидер Серджо Маттарелла преподнес понтифику изысканную серебряную застежку для ризы. 

Встреча Папы Римского и Серджо Маттареллы состоялась в Квиринальском дворце утром 10 июня. По окончанию официальной части встречи лидеры продолжили беседу в президентском кабинете.

На встрече присутствовали глава итальянского правительства Паоло Джентилони, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролина, председатель Палаты депутатов итальянского парламента Лаура Болдрини, глава Сената Пьетро Грассо и другие видные политики.

 

 

 

 

Фото:
Instagram: franciscus

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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