Панки из группы "Пурген" прокомментировали свое попадание в базу "Миротворца"

Музыкант группы "Пурген" Вадим Рытухин рассказал Piter.TV, как относится к попаданию в базу антироссийского портала "Миротворец".

Канал Piter.TV связался с российским музыкантом Вадимом Рытухиным, который был внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Один из лидеров панк-группы "Пурген", что до общения с журналистами не знал об этом факте. Напомним, что в черный список "врагов Украины" Вадим Рытухин попал вместе с Русланом Гвоздевым ("Пурген"), а также Александром Ивановым ("Наив") и Дарьей Ставрович ("Слот").

"Меня внесли на "Миротворец"? Не знал, но не удивлён этим фактом. Жаль, конечно. Хотя, в сложившейся ситуации на Украине, поездки туда, в обозримом будущем, не планировались", - написал в ответ Piter.TV Вадим Рытухин.

Кроме того, Piter.TV связался с командой Дарьи Ставрович (группа "Слот", участница шоу "Голос"). Представительницы девушки-музыканта были удивлены этой новости и также признались, что не были в курсе случившегося. Сама "Нуки" оказалась недоступна для общения.

Фото: Вадим Рытухин, ВК