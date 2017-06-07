Пьяный бездельник в Петербурге "минировал" ЛАЭС

Нетрезвый мужчина позвонил и предупредил о якобы готовящемся взрыве

В Петербурге задержали пенсионера, который позвонил в экстренную службу "112" и сообщил диспетчеру о том, что на ЛАЭС (атомной электростанции) готовится взрыв. Произошло это накануне, около трех часов дня вторника, 6 июня 2017 года.

Мужчина слегка заплетающимся языком рассказал, что ему был звонок на мобильный телефон с закрытого номера, и неизвестный якобы предупредил его о взрыве. По домашнему адресу петербургского пенсионера выехали полицейские.

Правоохранители выяснили, что по поводу "анонимного звонка" пенсионер наврал – в действительности он самостоятельно выдумал историю с взрывным устройством на атомной электростанции в Ленобласти, а в службу "112" звонил из хулиганских побуждений – пенсионер был пьян.

Мужчину оштрафовали по административной статье.

Видео: архив инстаграм