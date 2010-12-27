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Опера "Русалка"
Сегодня, 19:00
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Asyaromanenkova
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Опера "Русалка"

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В Михайловском театре покажут оперу по мотивам чешских сказок.

"Русалку" вряд ли можно назвать оперой, которая хорошо известна россиянам. Все-таки не каждый слышал об этом масштабном произведении, написанном великим Антонином Дворжаком. Однако Михайловский театр решил исправить эту несправедлиовость. Петербуржцев ждет трехчасовое представление в трех действиях с безупречной сценографией и прекрасной игрой актеров. Постановка стала одной из визитных карточек "Михайловского театра", ведь на их сцене она ставится с 2009 года.

Теги: русалка
Категории: Театр

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