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Каналы Культура РФ Светская хроника
Ольга Бузова удивила поклонников воинственным образом
Сегодня, 16:12
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TretyakovaS
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Ольга Бузова удивила поклонников воинственным образом

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На этот раз телеведущая предстала перед подписчиками в элегантном образе воительницы.

Ольга Бузова вновь в центре внимания. На своей странице в Instagram она опубликовала новый снимок в образе воительницы.



Фотография собрала почти 200 000 лайков и 6500 комментариев. Ольга оставила под фото подпись: "Кто на меня с мечом пойдёт, тот от меча и погибнет. Угадаете откуда этот образ?".

Теперь поклонники гадают: кого же Бузова хотела изобразить? Кому-то фотография напомнила Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря", а кто-то увидел на ней Арью Старк из "Игры Престолов", а некоторым пользователям звезда напомнила Зену из сериала «Зена — королева воинов». Любители русских сказок узнали в ведущей Алешу Поповича.

Напомним, несколько дней назад Ольга Бузова поставила рекорд по количеству подписчиков в Instagram в России. На её страницу подписано больше 10 миллионов пользователей.

Текст: Анна Курылёва

Фото: Инстаграм/Ольга Бузова

Теги: бузова инстаграм , новое фото бузовой , ольга бузова
Категории: Светская хроника

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