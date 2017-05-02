Бузова снова шокировала фанатов голой попой и развратной юбкой

Девушка поделилась с подписчиками несколькими видео, на которых продемонстрировала юбку-карандаш с разрезом до талии и откровенные мини-шортики. За сутки оба ролика суммарно посмотрели более 3 миллионов человек.

В минувшие выходные известная телеведущая поделилась с поклонниками новыми откровенными видео. Два дня назад девушка опубликовала на своей странице в инстаграм ролик со съемок клипа, на котором она продемонстрировала мини-шортики, открывающие ее попу. Надо сказать, что примерно за сутки видео набрало почти 2 миллиона просмотров. Также недавно девушка поделилась с фанатами записью, на которой предстала в сексуальной юбке-карандаш с разрезом до тали. Данное видео также оценили почти 1,5 миллиона человек.

Однако подписчики не в восторге ни от откровенных нарядов теледивы, ни от ее форм. Хейтеры то и дело пишут: "Ужас!", "Оля, накачай попу!", "Интересно, а Бузова умеет двигаться иначе?", "Наверное, Оля шорты себе сама кроила" и так далее. А вот поелонники не перестают защищать свою любимицу: "У Ольги фигура просто шикарная!", "Сексуальная юбка, ничего пошлого!", "Отличные ножки".

Впрочем, так или иначе, Бузова все чаще появляется на красных ковровых дорожках, танцует, поет, а количество ее подписчиков каждый день увеличивается на несколько десятков тысяч человек. Кажется, девушка вполне себе счастлива.

Ранее мы сообщали, что фанаты "Градусов" шокированы появлением Бузовой в клипе.



Видео: инстаграм Ольги Бузовой